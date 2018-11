Un multimillionnaire du Bitcoin va construire une ville utopique dans le Nevada

Jeffrey Berns voit les choses en grand. Ce multimillionnaire du Bitcoin vient d'acquérir une parcelle de terrain de 10 hectares dans le désert du Nevada afin d'y construire une ville utopique.

Le prix de cette folie ? 170 millions d'euros. Avocat de profession, Jeffrey Berns, le propriétaire de l'entreprise Blockchains L.L.C., à l'origine de l'achat, a qualifié son investissement de «projet expérimental» grâce auquel des écoles, des maisons ou encore des studios de production seront construits.

Mais ce n'est pas tout. Ce multimillionnaire de la célèbre cryptomonnaie prévoit également, sur le long terme, d'installer sur ses «terres» une université et une arène de jeux-vidéo. Une ville plus vraie que nature dont rêve déjà Jeffrey Berns, lui qui a indiqué au New York Times avoir déjà investi plus de 300 millions de dollars dans son projet. Le richissime avocat a néanmoins précisé que 90% des bénéfices engrangés par sa «ville» seraient investis dans une structure organisationnelle gérée par les habitants, les employés et les futurs investisseurs.

«Quelque chose en moi me dit que c'est la solution, que si nous parvenons à convaincre assez de gens de faire confiance à la blockchain, nous pourrons entièrement révolutionner le système que nous connaissons actuellement», ajoute le businessman de 56 ans.

Avant de conclure : «Ce projet sera la chose la plus spectaculaire jamais vu dans le monde... ou alors le plus gros échec de l'histoire de la race humaine».