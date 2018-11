Midterms : un propriétaire de maisons closes décédé remporte l’élection

La démocrate Lesia Romanov vient d'être battue par un fantôme. Dennis Hof a en effet pu se présenter à titre posthume à l'assemblée du Nevada lors de ces midterms, en raison du code électoral en vigueur dans cet Etat de l'Ouest des Etats-Unis. Il prévoit que, si «un candidat meurt après 17 heures le quatrième vendredi de juillet de l'année où le scrutin doit se tenir, les bulletins exprimés en faveur du défunt doivent être pris en compte pour déterminer le résultat de l'élection».

Et le candidat républicain, qui partait favori, l'a emporté avec environ 68 % des voix. La loi du Nevada précise dans ce cas-là que «si le défunt candidat reçoit la majorité des suffrages, il est alors considéré comme élu, et le poste auquel il a été élu est considéré comme vacant», les responsables du comté devant lui trouver un successeur dans les rangs du parti qu’il représentait.

Dennis Hof était propriétaire de sept maisons closes dans cet Etat à faible densité de population, où elles sont légales seulement dans certains comtés. Il avait également été le star d'une émission de télé-réalité sulfureuse sur la chaîne HBO, qui décrivait la vie des prostituées dans l'une de ses maisons de passe.

Looks like Brothel owner Dennis Hof, who died, is going to win an assembly seat. Only in Nevada pic.twitter.com/J17CYPKwpZ

— Howard Stutz (@howardstutz) 7 novembre 2018