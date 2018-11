Video : Elle termine son relais sur les genoux après s’être cassé la jambe

A quatre pattes sur le bitume, elle a finit par réussir son passage de relais avec sa coéquipière qui l'attendait, en larmes, lors du dernier marathon par équipe Ekiden à Fukuoka. Et ce, sous les applaudissements de la foule.

Après la course, la jeune femme de 19 ans a été immédiatement conduite à l'hôpital. Et elle s'est également excusée auprès de son entraîneur pour sa performance.

Sur les réseaux sociaux, les organisateurs ont été vivement critiqués pour ne pas l'avoir arrêté. «J'ai beaucoup hésité à décider si je devais l'arrêter ou pas mais j'ai senti qu'elle pouvait le faire puisqu'elle allait presque passer le témoin», a témoigné le juge de la compétition au quotidien japonais Asahi.

A Japanese runner who broke her leg during a relay race. She crawled to her partner so the team would be able to continue the race. Lets share her story with the world. pic.twitter.com/NNiSL9Q64F

— Kevin W (@kwilli1046) 11 novembre 2018