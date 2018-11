Irlande : les femmes publient la photo de leur string pour dénoncer l'acquittement d'un violeur

Des milliers d'Irlandaises ont posté sur Twitter la photo de leurs sous-vêtements, sous le hashtag #ThisIsNotConsent (ceci n'est pas du consentement), pour dénoncer l'acquitement d'un homme de 27 ans accusé d'avoir violé une adolescente de 17 ans.

Lors du procès, l'avocate de l'accusé avait déclaré face au jury : «Les preuves excluent-elles la possibilité (que la victime) était attirée par l'accusé et était d'accord pour rencontrer quelqu'un et coucher avec quelqu'un ? (...) Vous devez voir la manière dont elle était habillée. Elle portait un string en dentelle.»

Le tribunal avait donné raison à l'accusé, qui affirmait que la relation était consentie, et l'avait acquitté il y a une semaine.

Counsel for man acquitted of rape suggested jurors should reflect on underwear worn by the 17yo complainant. Following this wholly unacceptable comment, we are calling on our followers to post a picture of their thongs/knickers to support her with the hashtag #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/ZkVU0GVAIN — I Believe Her - Ireland (@ibelieveher_ire) 10 novembre 2018

I hear cameras cut away from me when I displayed this underwear in #Dáil. In courts victims can have their underwear passed around as evidence and it's within the rules, hence need to display in Dáil. Join protests tomorrow. In Dublin it's at Spire, 1pm.#dubw #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/DvtaJL61qR — Ruth Coppinger TD (@RuthCoppingerTD) 13 novembre 2018

#ThisIsNotConsent





Just beacuse my panties are cute doesn't mean i'm saying yes #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/rakf2HXQNv — Emily (@lilthumper408) 13 novembre 2018

We are ready. Come and say hello at the spire at 1pm and lend your support. #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/w4KpOr5E6s — I Believe Her - Ireland (@ibelieveher_ire) 14 novembre 2018

Jurors in Cork were asked to consider the underwear a SEVENTEEN YEAR OLD GIRL was wearing when she was raped by a 27-year-old man.





Join the cause in solidarity, can’t believe this girl was subjected to these comments after such a traumatic event.#ThisIsNotConsent #Ibelieveher pic.twitter.com/PfkYERulgY — Courtney Peterson (@_courtneymaria) 13 novembre 2018

Plusieurs manifestations ont eu lieu ce mercredi pour dénoncer la décision du tribunal. La députée Ruth Coppinger a également brandi un string d'une séance du parlement pour protester à son tour contre ce qu'elle estime être une injustice, pointant un nouvel exemple de situation ou l'on tient une victime de viol pour responsable de ce qui lui est arrivée.

«Cela peut paraître embarassant de montrer un string ici... comment pensez vous qu'une victime de viol ou une femme se sent lorsqu'on montre ses sous-vêtements devant un tribunal ?», a-t-elle lancé.