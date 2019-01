Un milliardaire achète le logement le plus cher de l'Histoire des Etats-Unis

Un appartement situé dans un gratte-ciel de Manhattan s'est vendu cette semaine pour l'équivalent de 210 milions d'euros, devenant le logement le plus cher jamais vendu aux Etats-Unis.

L'acquéreur est le milliardaire Ken Griffin, 50 ans, fondateur du fonds d'investissement Citadel. Ce dernier pourra profiter de la vue imprenable sur Central Park qu'offre l'appartement de quatre étages, situé au 220 Central Park South building.

Ken Griffin n'en est pas à son premier coup d'éclat sur le marché immobilier. Lundi dernier, il avait déja acquis une maison à Londres, à deux pas de Buckingham Palace, pour 110 millions d'euros. Il avait également acheté en 2015 l'appartement le plus cher de Miami (53 millions d'euros) et l'année dernière le plus cher de Chicago (52 millions d'euros).

Le précédent record était détenu par une maison de la région de East Hampton, qui avait été vendue pour 120 millions d'euros en 2014.

Sting parmi les copropriétaires

La construction du gratte-ciel du 220 Central Park South a été achevée en 2018. Malgré leurs prix élevés, les appartements qu'abrite cette tour de soixante-six étages se sont rapidement vendus : en octobre, 83% d'entre eux avaient trouvé acquéreur.

Le musicien Sting et son épouse feraient ainsi partie des copropriétaires, comme le milliardaire chinois Tong Tong Zhao, fondateur d'une entreprise de management hôtelier, qui a acheté un appartement au 27e étage comprenant deux chambres, pour l'équivalent de 12 millions d'euros.