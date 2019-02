Lorsqu'un tableau entraîne une réaction en chaîne

C'est ce qu'on pourrait appeler une mise en abyme picturale. La belle histoire d'une peinture dans une peinture dans une peinture... qui a fait le tour de la Toile.

Tout est parti de la photo de Cindi Decker, une institutrice américaine et peintre amateur, tenant dans ses mains l’une de ses œuvres représentant une aigrette blanche, peu réussie.

Posté par son fils, qui entendait ainsi se moquer gentiment de sa mère, sur le réseau social Reddit, le cliché a depuis fait l’objet d’un engouement inattendu.

«Ma mère a peint ça et dit que personne ne l’aimera. C’est sa deuxième peinture», est-il écrit. Des milliers de personnes ont alors immédiatement pris sa défense et l'un d'eux, un certain Kristoffer Zetterstrand, a eu un éclair de génie.

Un autoportrait va tout bouleverser

Cet artiste suédois a en effet eu l’idée de réaliser un autoportrait sur lequel on le voit tenir le tableau de Cindi, tenant elle-même le sien.

A partir de là, au moins cinq personnes ont, au départ, chacune leur tour esquissé tous ceux qui avaient déjà peint l’institutrice.

Mais la peinture originale n'en finit plus de faire des émules. Au point qu'un internaute s’est amusé à créer une arborescence (visible ici) qui regroupe toutes les œuvres qui en sont issues. Par ailleurs, une vidéo récapitulative a également été créée sur Twitter.

Cindi s’est dit «très touchée» par ces jolies attentions et d’avoir trouvé sur internet de la compassion, de la bienveillance et surtout beaucoup d’humour.