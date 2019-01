Nouvelle-Zélande : son chat lui apporte le journal tous les matins

Une découverte au poil. Cette famille installée à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, recevait régulièrement des journaux déposés devant chez elle. Un mystère à élucider.

Jade Jefferies, une mère de famille néo-zélandaise, a récemment percé une énigme qui l’intriguait depuis un an : plusieurs fois par semaine, elle découvrait devant chez elle un journal auquel elle n’était pas abonnée.

Mais à chaque fois, il était abîmé et griffé, semblant revenir d’un long voyage. Bien-sûr, aucun livreur ne passait le déposer. C’est le fils de Jade, témoin de la scène, qui a fini par trouver le coupable : leur chat, Max.

Le félin escaladait en effet la clôture du voisin pour aller dérober son journal et le rapporter. L’agile voleur a d’ailleurs été immortalisé par une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux et visionnée plus de 50.000 fois.

Loin de se formaliser, Jade se félicite plutôt de vivre avec un sympathique animal de compagnie, qui cherche à lui faire des cadeaux. «Il a une personnalité unique», a-t-elle souligné.