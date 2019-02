Nouvelle-Zélande : la clé USB d'une touriste retrouvée dans les excréments d'un lion de mer

Les chercheurs de l'Institut national de recherche sur l'eau et l'atmosphère (NIWA) de Wellington, en Nouvelle-Zélande, ont retrouvé la propriétaire d'une clé USB découverte dans les excréments d'un lion de mer qu'ils analysaient.

La matière fécale avait été congelée pendant treize mois, en vu d'être analysé plus tard pour «révéler ce que mangent ces prédateurs antarctiques, leur état de santé et combien de temps ils ont passé dans les eaux néo-zélandaises». C'est en la décongelant qu'ils ont découvert la clé USB dans un état quasi-intact, rapporte Franceinfo.

Après avoir laissé l'objet sécher pendant une quinzaine de jours, les chercheurs en ont fouillé le contenu et ont trouvé des photos de phoques et une vidéo de mammifères marins filmée depuis un kayak. Ils ont publié ces dernières images sur Twitter, le 5 février, dans l'espoir de retrouver le propriétaire de la clé USB.

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…



Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0

— NIWA (@niwa_nz) 5 février 2019