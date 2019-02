Les Iraniens se rassemblent à Téhéran pour le 40ème anniversaire de la République islamique

Ce lundi 11 février marque le quarantième anniveraire de la République islamique en Iran. Pour cette occasion, des milliers d'Iraniens se sont dirigés vers la place Azadi, dans le centre de Téhéran, pour un rassemblement à l'appel des autorités.

Le «22 bahman du calendrier iranien» est un jour férié dans le pays. On y commémore le renversement du régime impérial du chah Mohammad Réza Pahlavi le 11 février 1979, dix jours après le retour triomphal de l'ayatollah Rouhollah Khomeiny, le père fondateur de la République islamique.

Dès 10h ce matin (heure locale), des femmes, hommes, miliciens, clercs et enfants défilaient, des drapeaux aux couleurs nationales à la main, malgré le pluie battante. Sur leur chemin, plusieurs stands tenus par des institutions étatiques ou paragouvernementales offraient le thé et des petits gâteaux.

Comme chaque année, tradition oblige, les festivités de la place Azadi (qui signifie «Liberté» en persan), inclueront un lâcher de ballons, un lâcher de fleurs par hélicoptère, des chorales, un atterrissage de parachutistes, des prières, harangues et slogans révolutionnaires, et un discours du président. Hassan Rohani s'adressera à la foule entre 11h15 et 12h (heure locale).