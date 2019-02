Nike lance ses baskets à laçage automatique

En attendant la commercialisation attendue de la véritable hoverboard, les fans de «Retour vers le futur» pourront bientôt s'offrir les mêmes chaussures que Marty McFly.

Nike avait sorti un modèle similaire dès 2016. Mais à plus de 700 euros, il était destiné aux professionnels.

Trois ans plus tard, la célèbre marque à la virgule entend bien s'adresser à un public bien plus large avec ses nouvelles Adapt BB. Équipées d'un petit moteur dans les semelles, il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour que la chaussure maintienne le pied, et sur un autre pour qu'elle relâche sa pression.

Et qui dit chaussure du futur dit forcément batterie, câble, et recharge. Nike assure que le simple fait de poser sa paire d'Adapt BB sur son tapis pendant quatre heures suffira pour ne pas avoir à lacer ses sneakers pendant dix à quatorze jours, et que son appli permettra de la contrôler à distance, de personnaliser la pression des chaussures, d'ajuster la couleur des boutons...

Il faudra tout de même débourser 350 euros pour avoir un petit air de Marty McFly, projeté en 2015 dans «Retour vers le futur 2». Le modèle est déjà en rupture de stock.

Pour ceux qui ont une préférence pour Puma, il faudra attendre 2020, date à laquelle la marque allemande lancera sa propre version.