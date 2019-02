Un «tsunami de glace» s'abat à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis

A la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, des vents violents ont rejeté sur les berges des blocs entiers de glace, formant un impressionnant «tsunami de glace».

Il s'agit d'un phénomène naturel qui se passe généralement au début du printemps.

Poussée par les vents, la glace en surface du lac Erié se déplace et vient s'écraser sur les berges. Près de 625.000 habitants de la région des Grands Lacs ont été privés de courant suite au phénomène.

Des curieux ont fait part de leur surprise sur les réseaux sociaux.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx

— Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) 24 février 2019