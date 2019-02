Selon le Pape, le féminisme serait un «machisme en jupe»

Alors qu'un sommet exceptionnel sur les abus sexuels sur mineurs était organisé au Vatican du 21 au 24 février, le Pape s'est fendu d'une phrase qui agite les réseaux sociaux.

C'est après l'intervention du docteur Linda Ghisoni, première femme et laïque à s'exprimer dans les discussions, que François a déclaré : «inviter une femme à parler, ce n'est pas entrer dans le mode d'un féminisme ecclésiastique, car au final, tout féminisme finit par être un machisme avec une jupe», selon des propos rapportés par Vatican News.

Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir.

After making a series of progressive statements ... we get this!?! #Pope Francis says #feminism is 'machismo with a skirt' ????!!!! https://t.co/0AfeXV1RVf

— Sylvie Bertrand (@slybert1) 28 février 2019