Pour l'anniversaire de leur père, ils lui font le canular de l'année

Elu canular de l’année. A quelques jours de l’anniversaire de leur père Chris, qui fêtera ce samedi 16 mars ses 62 ans, deux frèrs américains ont décidé de lui faire une petite blague.

Sans limite, les deux plaisantins ont donc loué une immense affiche publicitaire, à Atlantic City, dans le New Jersey, et y ont placardé la photo de leur paternel, accompagnée de son véritable numéro de téléphone et d’une phrase qui pourrait paraître anodine : «Souhaitez-lui un joyeux anniversaire».

Sauf qu’en quelques heures, les passants semblent s’être pris au jeu et leur père a reçu plus de 15.000 appels en quelques jours. Et ces coups de fil ne provenaient pas uniquement des Etats-Unis. Grâce aux réseaux sociaux, où l'info a été relayée, la blague a fait le tour du monde, à tel point que Chris a reçu des appels de France, du Népal ou encore des Philippines.

Dépassé par la plaisanterie, le sexagénaire a même dû changer le message d'accueil de son répondeur, afin de remercier à l'avance tous ceux qui l’appelaient, ne pouvant répondre à tout le monde. Et si l'homme a l'habitude des moqueries de ses deux fils, il estime désormais que les blagues les plus courtes sont les meilleures.