Etats-Unis : il passe 3 heures avec un panneau à la main pour retrouver le maître d’un chien perdu

La patience et la détermination sont de grandes vertus. C’est qu’a récemment prouvé Jason Gasparik, un Américain de 40 ans originaire de Charlotte (Caroline du Nord), qui a tout fait pour réunir un chien perdu avec son maître.

Tout a commencé lorsqu’il a repéré Roxy, alors qu’il rentrait chez lui. Ce labrador couleur chocolat semblait perdu, sur le bas-côté de la route. Après avoir passé une heure à essayer de rassurer cette chienne en détresse, il a alors décidé de la ramener chez lui, et a publié des photos de l’animal sur de nombreux réseaux sociaux et autres sites pour chiens perdus. Sans succès.

Il s’est ensuite rendu chez un vétérinaire pour voir si Roxy n’était pas pucée. Ce qui n'était pas le cas. Résigné, il a alors eu une dernière idée, qui s'est avérée être lumineuse. La dernière chose qu’il restait en son pouvoir était en effet de se rendre là où il avait trouvé Roxy et de s'y installer, avec une pancarte à la main où il était écrit : « Connaissez-vous ce chien perdu ? ».

«Je me suis dit : "qu’est-ce- que je peux faire d’autre ?"», a ainsi expliqué Jason. Le jeune quarantenaire a donc passé plus de trois heures à attendre avec la chienne perdue, créant un buzz sur internet où les passants relayaient sa photo.

Or, au même moment, Ed – le vieux propriétaire de Roxy – cherchait désespérément sa chienne partout dans la ville, demandant à tous les passants s’il ne l’avait pas vue. Et c’est ainsi qu’une femme – qui avait vu Jason sur les réseaux sociaux – a fait le rapprochement et les a mis en contact.

Les deux hommes se sont alors donné rendez-vous sur un parking, où Roxy a bondi de joie au moment de retrouver son maître. Désormais attaché à elle, Jason a même proposé à Ed de promener Roxy de temps en temps, le retraité ayant des problèmes de dos.

Une gentillesse de cœur qui n’a pas échappé aux femmes présentes sur la toile, qui ont été très nombreuses à écrire à Jason pour lui proposer une soirée en tête-à-tête.