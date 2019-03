Attentat de Christchurch, en direct : comparution du suspect dans l'attaque des mosquées, un Australien de 28 ans

Au moins 49 personnes sont mortes lors d'attaques contre deux mosquées de Christchurch (Nouvelle-Zélande) durant la prière du vendredi. Trois personnes sont en garde à vue.

> L'attentat a été perpétré vers 3h30 du matin en France

> 49 morts selon un nouveau bilan

> 3 personnes interpellées, dont Brenton Tarrant, identifié comme l'attaquant

23H39

Le suspect dans l'attaque de deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui a fait 49 morts, est un Australien de 28 ans, Brenton Tarrant, qui a comparu samedi devant un tribunal de la ville où il a été inculpé pour meurtre.

Portant des menottes et une chemise blanche réservée aux détenus, l'ancien instructeur de fitness et militant d'extrême droite déclaré a écouté impassible le chef d'inculpation porté à son encontre. Il n'a pas demandé à bénéficier d'une libération sous caution et restera en prison jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal, prévue le 5 avril.

23H13

L'attaquant des mosquées est identifié comme Brenton Tarrant, un Australien de 28 ans.

22H23

Les trois personnes interpellées n'ont pas d’antécédents avec la justice, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. «Ils n'étaient pas fichés ici ou en Australie», a précisé la Première ministre.

22H15

La Première ministre néo-zélandaise annonce qu'au moins 40 personnes ont été blessés lors des attentats qui ont visé deux mosquées et que deux d'entre elles sont dans un état critique.

22H03

Jacinda Ardern souligne que trois personnes ont été arrêtées au total. L'une de ces personnes est un Australien. Accusé de meurtre, il doit comparaître dans la journée de samedi.

21H37

L'attaquant de la mosquée avait un permis de port d'arme, a révélé la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

21H30

Donald Trump estime que l'idéologie de la suprématie blanche, dont se revendique l'auteur des attentats de Christchurch, n'est pas une menace répandue.

20H45

«Je viens de parler avec (...) la Première ministre néo-zélandaise concernant les événements horribles de ces dernières 24 heures, écrit Donald Trump sur Twitter. Je lui ai fait part de notre solidarité avec la Nouvelle-Zélande et lui ai indiqué que les Etats-Unis étaient prêts à fournir toute l'aide nécessaire.»

Just spoke with Jacinda Ardern, the Prime Minister of New Zealand, regarding the horrific events that have taken place over the past 24 hours. I informed the Prime Minister.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 mars 2019

....that we stand in solidarity with New Zealand – and that any assistance the U.S.A. can give, we stand by ready to help. We love you New Zealand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 mars 2019

19H22

La Tour Eiffel s'éteindra plus tôt ce soir, en hommage aux victimes.

En hommage aux victimes de l'attentat ayant eu lieu dans les deux mosquées de #Christchurch en Nouvelle-Zélande , je m'éteindrai plus tôt ce soir, un peu avant minuit. #tourEiffel





Jean-Baptiste Gurliat pic.twitter.com/bjiibg32F0 — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 15 mars 2019

18H30

Les autorités bulgares ont annoncé vendredi enquêter sur les motifs d'un séjour effectué en Bulgarie en novembre 2018 par l'extrémiste de droite qui a perpétré une attaque sanglante contre deux lieux de culte musulmans en Nouvelle-Zélande.

L'assaillant présumé, un Australien de 28 ans qui a fait un carnage dans deux mosquées de la ville de Christchurch durant la prière du vendredi, a séjourné en Bulgarie «du 9 au 15 novembre 2018», a indiqué le procureur général bulgare Sotir Tsatsarov. Une enquête a été ouverte pour déterminer si «sa version, selon laquelle il souhaitait découvrir des sites historiques et étudier l'histoire des pays balkaniques, est correcte ou s'il avait d'autres objectifs», a ajouté le procureur.

16h19

«L'auteur identifié par les services néo-zélandais n'est pas connu en France», a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner au sujet de ce suspect.

En déplacement à Saint-Astier (Dordogne), pour les 50 ans du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie, Christophe Castaner a expliqué qu'il avait fait part de la «totale disponibilité» des services français «aux services de renseignement (néo-zélandais) pour les accompagner». «Nous nous mettons évidemment à leur disposition», a-t-il dit.

15h28

La sécurité des mosquées a été renforcée dans plusieurs villes canadiennes, après l'attentat en Nouvelle-Zélande.

Jusqu'à l'attaque de Christchurch, le Canada avait connu la pire tuerie contre un lieu de culte musulman en Occident. Le 29 janvier 2017, un homme proche des milieux d'extrême droite avait ouvert le feu sur les fidèles rassemblés pour prier à la mosquée de Québec, tuant six musulmans et en blessant 35 autres.

14h41

Le président turc Recep Tayyip Erdogan estime que l'attaque est le signe de la «hausse de l'islamophobie», appelant les pays occidentaux à prendre des mesures «urgentes» pour éviter d'autres «catastrophes».

12h57

La mère d'une jeune Suédoise tuée dans un attentat jihadiste en 2017 a condamné l'attaque de mosquées en Nouvelle-Zélande par un tireur affirmant dans un manifeste raciste avoir notamment voulu venger sa fille. Cet attentat «va à l'encontre de tout ce que défendait Ebba», a déclaré Jeannette Åkerlund à la télévision publique SVT. «Elle répandait l'attention et l'amour autour d'elle, pas la haine. Je souffre avec les familles touchées. Je condamne toute forme de violence», a-t-elle ajouté.

12h43

Le pape, «très attristé», a dit sa solidarité avec les musulmans.

12h00

Paris s’est réveillée ce matin la gorge nouée en apprenant l’attentat qui a frappé la Nouvelle-Zélande. Une nouvelle fois, la haine a frappé des femmes, des hommes et des enfants, parce qu’ils étaient musulmans. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 mars 2019

10h52

La rumeur selon laquelle des assaillants auraient ciblé l'hôpital de Christchurch était fausse, selon les médias néo-zélandais.

10h48

Aucun des 4 suspects interpellés n'étaient surveillés par les services de renseignements locaux.

10h44

48 personnes sont actuellement hospitalisées.

10h43

Selon le site néo-zélandais, 3 des 4 personnes arrêtées ont été placés en détention, la 4e n'étant pas liée avec les événements de Chrsitchurch.

10h24

Emmanuel Macron a dénoncé vendredi «des crimes odieux», soulignant que «la France se dresse contre toute forme d'extrémisme».

Toutes nos pensées pour les victimes des crimes odieux contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande et pour leurs proches. La France se dresse contre toute forme d’extrémisme et agit avec ses partenaires contre le terrorisme dans le monde. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 mars 2019

09h31

La police néo-zélandaise indique ne plus être à la recherche d'autres suspects.

09h11

Selon un dernier bilan de la police néo-zélandaise, au moins 49 personnes sont mortes dans l'attentat.

08h32

Les All Blacks ont rendu hommage aux victimes de l'attaque contre deux mosquées. Parmi eux, l'ancien joueur de Toulon, Sonny Bill Williams, converti à l'islam lors de son passage en France.

My heart is hurting about the news coming out of Christchurch. Sending love & prayers to the effected families pic.twitter.com/7PX9wc56b8 — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) 15 mars 2019

Christchurch, we stand with you during this time. Our thoughts and sympathies are with everyone affected by today's tragedy. Stay strong. Kia Kaha. — All Blacks (@AllBlacks) 15 mars 2019

Sending love to everyone in Christchurch right now — Dan Carter (@DanCarter) 15 mars 2019

08h22

L'armée néozélandaise a fait exploser «par précaution» plusieurs sacs suspects à Auckland.

08h12

Selon la Première ministre Jacinda Ardern, 30 personnes seraient mortes dans l'attaque de la mosquée de Deans, 10 autres dans celle de la mosquée de Linwood.

08h01

Recep Erdogan a «fermement condamné l'attentat».

07h48

Outre le lourd bilan faisant état d'au moins 40 morts, on déplore également au moins 20 personnes grièvement blessées.

07h36

La Nouvelle-Zélande a élevé son niveau d'alerte à la sécurité.

07h33

La Première ministre néo-zélandaise fait état d'un bilan d'au moins 40 morts. Elle ajoute que les assaillants de Christchurch n'étaient pas sous surveillance.

06h59

Le tireur de Christchurch est un «terroriste extrêmiste de droite et violent», a indiqué le Premier ministre australien.

05h39

Des engins explosifs ont été retrouvés sur place par la police.