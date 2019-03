Attentat de Christchurch : Renaud Camus, théoricien du «Grand remplacement», dénonce un geste «terroriste épouvantable»

Théoricien du «grand remplacement», l'écrivain Renaud Camus a dénoncé vendredi les attaques contre les mosquées en Nouvelle-Zélande, en les qualifiant de «terroristes, épouvantables, criminelles, désastreuses et imbéciles».

L'homme qui a commis un carnage dans deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch, tuant 49 fidèles et en blessant des dizaines d'autres, «ne peut pas se réclamer de mes écrits puisque je soutiens exactement le contraire», a affirmé à l'AFP l'auteur, en 2011, du livre «Le grand remplacement».

«Si (l'assaillant présumé des mosquées) a écrit une brochure intitulé ‘Le grand remplacement’ c'est du plagiat caractérisé, c'est une utilisation abusive d'un syntagme qui ne lui appartient pas et que manifestement il ne maîtrise pas», a estimé Renaud Camus, joint au téléphone.

«Moi, je suis absolument non-violent»

L'essayiste de 72 ans a condamné une «action littéralement contraire à tout ce qu'(il a) toujours soutenu». «Je ne saurais trop la condamner», a-t-il dit.

«Moi, je suis absolument non-violent», a affirmé l'écrivain, qui a été condamné en 2015 pour provocation à la haine ou à la violence contre les musulmans. «Au centre de ma réflexion, il y a ce concept de l'innocence, c'est-à-dire de la non-nuisance, de la non-violence», a-t-il dit.

«Ce qui m'inquiète le plus dans ce que j'appelle le ‘grand remplacement’ c'est précisément à quel point il est favorable à la violence et à tous les degrés de violence que ce soit dans la vie quotidienne la plus simple, soit, évidemment, dans les attentats terroristes», a-t-il ajouté.

Interrogé sur les motivations du principal suspect de l'attaque - qui a affirmé dans un manifeste de 74 pages intitulé «Le grand remplacement» avoir été inspiré par ses voyages en Europe et notamment en France -, Renaud Camus soutient que le jeune Australien a pu être inspiré «par des gestes tels qu'ils ont été perpétrés sur le sol national depuis quatre ou cinq ans». «Ce qui ressemble le plus à son crime ce sont les attentats terroristes qui ont été commis en France», a-t-il dit.

«Je ne vois pourquoi il serait plus inspiré par moi que par des actions qui ressemblent directement à celle qu'il a commise», s'est défendu l'écrivain.

La théorie du grand remplacement est une théorie du complot de l'extrême droite identitaire sur la disparition des «peuples européens», «remplacés», selon les tenants de cette théorie, par des populations non-européennes immigrées.

Renaud Camus n'est pas «l'inventeur» de cette thèse, mais il l'a popularisée dans ses livres.