Fusillades d'Utrecht : une lettre retrouvée par les enquêteurs accrédite la piste terroriste

Des fusillades ont eu lieu lundi matin dans le tramway, à Utrecht, dans le centre des Pays-Bas, faisant trois morts et cinq blessés. L'auteur présumé des tirs, qui avait pris la fuite, a été arrêté. La piste terroriste est considérée «sérieusement», ont annoncé mardi les enquêteurs, disant se baser notamment sur une lettre retrouvée dans la voiture du principal suspect.

Dans un communiqué commun, le parquet et la police locale ont précisé n'avoir à ce stade établi «aucun lien» préalable entre ce suspect d'origine turque et les victimes de la tuerie du tramway, qui a fait trois morts et cinq blessés lundi matin.

L'auteur présumé arrêté

«On vient de nous informer que le suspect a été interpellé» en fin d'après-midi, avait annoncé hier le chef de la police d'Utrecht, Rob van Bree, lors d'une conférence de presse.

Les autorités avaient auparavant annoncé être à la recherche d’un homme de 37 ans originaire de Turquie, identifié comme étant Gökmen Tanis. Elles avaient également diffusé une image d’une caméra de vidéosurveillance montrant un homme vêtu d’un blouson bleu dans le tramway.

Possible «piste terroriste»

Dans la matinée, un homme avait ouvert le feu dans un tramway et «en plusieurs endroits» du centre d'Utrecht, faisant trois morts et cinq blessés. La police néerlandaise évoque une possible «piste terroriste».