La sauce piquante lui sauve la vie

Alors qu’il était en voiture, Jeremy Taylor, un Américain originaire de l’Oregon, a été pris dans une tempête de neige, l’obligeant à s’arrêter pour la nuit.

En attendant que les intempéries se calment, l’homme de 36 ans s’est endormi, avec sa chienne. Mais à son réveil, la neige avait tout recouvert et il lui était devenu impossible de redémarrer ou de partir à pieds. Bloqué, Jeremy s’est alors nourri avec ce qu’il avait sous la main, soit de la sauce piquante Taco Bell qui traînait dans sa voiture.

Et son calvaire a duré cinq jours, le temps que les secours arrivent. «La "Fire Sauce" sauve des vies», a-t-il ensuite plaisanté sur Facebook. Touchée par son histoire, la marque américaine de fast-food lui a alors offert un an de nourriture gratuite.

«Nous savons que nos sauces sont extraordinaires, a fait savoir Taco Bell. Nous sommes en contact avec Jeremy et nous lui avons envoyé un colis de soins bien mérité, un approvisionnement d’un an de Taco Bell et, bien sûr, tous les sachets de sauces qui vont avec.» Nul doute que Jeremy en mettent un peu de côté... dans sa voiture.