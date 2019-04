Chicago : deux candidates afro-américaines au second tour des municipales

Peu importe le vainqueur : le futur maire de Chicago sera une femme afro-américaine. Une première pour la troisième ville des Etats-Unis.

Le second tour des élections de cette vaste cité industrielle, fief de Barack Obama et Kanye West, verra s'affronter ce mardi Lori Lightfoot, 56 ans, avocate et ancienne procureure fédérale, à Toni Preckwinckle, 71 ans, cadre démocrate depuis longtemps investie dans la vie politique de la métropole.

L'une d'entre elle prendra alors le relai de Rahm Emanuel, le maire sortant et premier chef de cabinet à la Maison Blanche de Barack Obama qui a préféré ne pas se représenter après deux mandats.

A la surprise générale, les deux finalistes démocrates étaient parvenus à évincer de la course les douze autres candidats, conservateurs inclus, abrogeant par la même occasion les prétentions électorales de Bill Dailey, autre ancien chef de cabinet éphémère de Barack Obama, fils et frère d’anciens maires élus chacun à six reprises.

Si Chicago a déjà élu une femme maire - Jane Byrne en 1969 - jamais une afro-américaine n'avait gouverné Chicago. Une avancée majeure donc pour cette ville de 2,7 millions d'habitants. Si Lori Lightfoot, qui devance de quelques points dans les sondages sa rivale, l'emporte, elle deviendrait en outre la première élue ouvertement homosexuelle de la ville.

Pour la première fois candidate à une élection, cette avocate s'était connaître pour avoir dénoncé les méthodes, la corruption et le racisme au sein de la police locale. Face à elle, la septuagénaire Toni Preckwinckle a fait ses armes au sein du comté de Cook, territoire de l'aire métropolitaine de Chicago, et bénéficie du net soutien des syndicats.

Un programme similaire contre la criminalité

Si leurs parcours diffèrent, c'est sur leur programme que les deux adversaires se ressemblent, misant sur plus de justice sociale, notamment pour la communauté afro-américaine.

Redonner confiance à la population noire dans une cité industrielle très divisée entre communautés noire, blanche et latino, est un défi pour la future maire. Leurs propositions : créer plus d'emplois, redynamiser les quartiers afro-américains et améliorer les relations entre la police et les quartiers populaires.

Autre challenge : malgré une baisse de la criminalité, Chicago reste l'une des villes les plus dangereuses du pays, avec pas moins de 500 meurtres comptabilisés en 2018. Une problématique à laquelle tous les anciens élus de la ville se sont heurtés. Lightfoot comme Preckwinkle promettent ainsi à leurs électeurs une baisse du taux d'incarcération et d'homicide, particulièrement élevé dans les populations afro-américaines.