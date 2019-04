Katie Bouman, la chercheuse rendue célèbre par la photo du trou noir, victime de cyberharcèlement

Après l'heure de gloire, la désillusion. Katie Bouman, la chercheuse mise en avant après la première photo de trou noir publiée la semaine dernière, est victime de cyberharcèlement.

Elle avait dans un premier temps été félicitée par le monde entier, notamment grâce à sa photo publiée sur les réseaux sociaux, où l'on sent une émotion palpable quand elle découvre l'image du trou noir se constituer. L'équipe de communication du MIT avait d'ailleurs décidé dans un premier temps de la mettre particulièrement en avant. Mais quand l'AFP a publié une dépêche nommée «Katie Bouman superstar», reprise dans des dizaines de médias, la machine s'est emballée.

Left: MIT computer scientist Katie Bouman w/stacks of hard drives of black hole image data.





Right: MIT computer scientist Margaret Hamilton w/the code she wrote that helped put a man on the moon.





(image credit @floragraham)#EHTblackhole #BlackHoleDay #BlackHole pic.twitter.com/Iv5PIc8IYd

— MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) 10 avril 2019