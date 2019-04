Vidéo : les pompiers new-yorkais courent pour Notre-Dame

En solidarité avec la France meurtrie par l'incendie de Notre-Dame de Paris, et pour saluer le courage de leurs homologues français, les pompiers de New York (Etats-Unis) ont tenu à leur adresser un chaleureux message.

Celui-ci consiste en une vidéo, publiée sur le compte Twitter officiel du Fire Department of New York, le corps des sapeurs-pompiers de New York, sur laquelle on peut voir les futurs soldats du feu de la «Big Apple», qui, pour leur dernière course avant d’obtenir leur diplôme, courent avec des drapeaux américains et français.

«Un spectacle de solidarité et de soutien pour les pompiers de Paris, qui ont déployé 400 soldats du feu, afin de combattre avec bravoure le feu à Notre-Dame survenu plus tôt cette semaine», explique le texte accompagnant le clip.

#FDNY Probationary Firefighters carry American and French flags in their final Spirit Run before graduation as a show of solidarity and support for @PompiersParis, who deployed 400 Firefighters to bravely battle the fire at Notre Dame earlier this week pic.twitter.com/9nJCEyIpxg

— FDNY (@FDNY) 17 avril 2019