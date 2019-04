Comme Volodymyr Zelensky, ces acteurs devenus présidents

Le 21 avril, Volodymyr Zelensky est devenu président de la République en Ukraine. Un changement de carrière radical, puisqu'il était jusqu'alors comédien et humoriste. Il s'était notamment illustré dans une série télévisée très populaire dans le pays, dans laquelle il jouait... un président. Mais ce n'est pas la première fois que des stars des petits et grands écrans se retrouvent chef d'État.

Ronald Reagan

Il s'agit certainement du plus connu d'entre eux. Il est également le premier ancien acteur à devenir le président d'un pays en 1981. Après une carrière très réussie dans le cinéma, avec plus de 60 films à son actif en près de trente ans de carrière, l'Américain originaire de l'Illinois s'est donc lancé dans la politique pour devenir gouverneur de Californie en 1962, puis président des États-Unis en 1981. Une élection en pleine guerre froide, alors que le Républicain revendique l'étiquette de conservateur face au démocrate Jimmy Carter. Président le plus âgé de l'histoire du pays à 71 ans, avec des positions anti-avortement ou pro peine de mort, il sera élu quatre ans plus tard pour un deuxième mandat. Il meurt d'une pneumonie en 2004.

Joseph Estrada

Deux ans et six mois : un passage éclair à la tête des Philippines. L'ancien acteur, dont la filmographie dépasse les 100 rôles, n'aura pas su durer dans ses fonctions de président de son pays. Rapidement empêtré dans un scandale de corruption, il est contraint à la démission en 2001. Condamné à la prison à vie, il sera gracié par la présidente Gloria Macapagal-Arroyo en 2007. Il ne tardera pas à revenir sur la scène politique, puisqu'il est depuis 2013 le président de Manille, la capitale du pays.

Jimmy Morales

Comme Volodymyr Zelensky, Jimmy Morales était un comique. Et comme son homologue, il a joué le rôle personnage qui devenait président par hasard. À la différence que l'Ukrainien était originellement un professeur d'histoire, quand le Guatémaltèque campait un cow-boy. Il s'était rendu célèbre grâce à la série Moralejas, avant d'être élu président en 2015 avec plus de 68% des voix. Cependant, il fait face depuis quelque temps à une forte vague de contestation, en raison de suspicions sur des possibles financements illégaux de sa campagne. Les manifestations organisées dans les rues du Guatemala étaient d'autant plus virulentes que sa campagne était fortement axée sur la lutte contre la corruption.

Lech Kaczynski

Sa carrière d'acteur ne fut pas la plus remplie, mais elle mérite d'être signalée. Alors âgé d'une douzaine d'années, le jeune Lech Kazcynzski partage l'affiche d'Histoire de deux enfants qui volèrent la Lune avec son frère en 1962. Le film ayant été un succès dans sa Pologne natal, il a su surfer sur sa notoriété pour sa carrière politique, jusqu'à atteindre le poste de président du pays en 2005. Cependant, alors que son mandat allait se terminer en 2010, il meurt dans un accident d'avion avec les 95 autres passagers. Un accident aérien qui a beaucoup marqué la Pologne, et qui a donné lieu à de nombreuses théories du complot. Selon un sondage réalisé en 2013, 33% des Polonais «n'excluaient pas» la thèse de l'attentat.