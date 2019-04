L'héritière de l'empire Disney fustige le salaire «insensé» de son PDG

La documentariste et philanthrope américaine Abigail Disney, petite-nièce de Walt Disney et héritière du géant mondial du divertissement, a suscité une certaine polémique en déclarant qu'elle trouvait «insensée» la rémunération de Bob Iger, l'actuel patron du groupe.

En poste depuis 2005, le PDG de Disney a en effet perçu, sur l'ensemble de l'année 2018, plus de 65 millions de dollars, soit 58 millions d'euros. Une rémunération totale en hausse de 80 % par rapport à l'année précédente et 1.424 fois supérieure au salaire médian en vigueur dans l'entreprise.

Pour Abigail Disney, connue pour ses prises de position engagées et progressistes, cette hausse n'est visiblement pas passée, comme elle l'a fait savoir le 19 avril dernier, lors d'une conférence organisée par Fast Company, un magazine d'affaires américain, consacrée au «capitalisme humain».

Selon la petite-fille de Roy Disney, co-fondateur de l'entreprise et frère du mythique Walt, en plus d'être «insensée», un tel niveau de rémunération des dirigeants a un «effet corrosif sur la société», autrement dit, elle l'a détruit lentement, précisant qu'avec cet argent, il aurait pu augmenter de 15 % tous les employés de Disneyland, et se verser tout de même 10 millions de dollars (8,8 millions d'euros).

Let me very clear. I like Bob Iger. I do NOT speak for my family but only for myself. Other than owning shares (not that many) I have no more say in what happens there than anyone else. But by any objective measure a pay ratio over a thousand is insane. https://t.co/O34OjXd6rr

— Abigail Disney (@abigaildisney) 21 avril 2019