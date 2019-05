Une petite fille envoie de l'argent à la Première ministre néo-zélandaise pour que les dragons soient étudiés

Une fillette de 11 ans a adressé une lettre à la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, en demandant à son gouvernement de mener des recherches sur les dragons.

Dans sa lettre, la petite Victoria a pris soin de glisser un pot-de-vin de quelques dollars néo-zélandais (environ 1,50 euro), espérant obtenir le droit de devenir un jour, entraîneur de dragons.

Thank you, @jacindaardern, from the bottom of my heart, and that of my 8-year-old. pic.twitter.com/h8rSUWOhIX

— Rachel Prozac (@rachelz) March 30, 2019