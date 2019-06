Qui est Pia Klemp, la capitaine de navire qui risque 20 ans de prison pour avoir sauvé des migrants ?

À 36 ans, elle risque vingt ans de prison pour avoir sauvé des migrants en mer Méditerranée. Qui est Pia Klemp ?

Née en 1983, dans la ville de Bonn, en Allemagne, cette biologiste de profession apprend rapidement à diriger un navire «pour préserver les écosystèmes marins». Elle passe par l'organisation Sea Sheperd avant de rejoindre les navires de Sea Watch 3 et Juventa, en 2015, pour secourir les Syriens qui fuient la guerre dans leur pays par la mer Egée.

Depuis 2017, Pia Klemp et ses équipages ont sauvé de la noyade plus d'un millier de personnes. Aujourd'hui, l'activiste de 36 ans est poursuivie par la justice italienne pour «aide et complicité à l'immigration illégale». Elle risque vingt ans de prison et une amende de «15.000 euros par personne sauvée».

Mais loin d'être intimidée par la justice italienne, Pia Klemp a annoncé qu'elle se défendra «jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, s'il le faut». Une pétition de soutien à la militante a rassemblé plus de 150.000 signatures en deux semaines.