Donald Trump retweete les théories du complot concernant la mort de Jeffrey Epstein

Le président américain Donald Trump a retweeté samedi une théorie du complot affirmant que Bill Clinton était lié à la mort en prison du riche financier Jeffrey Epstein.

«Mort de suicide alors qu’il est surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Ouais, d’accord ! Comment cela arrive ?», peut-on notamment lire dans le message publié par Terrence K. Williams, un commentateur et humoriste conservateur, retweeté par le pensionnaire de la Maison-Blanche.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead





I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!





RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX

— Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019