Une femme brûlée par un sauna vaginal, les gynécologues inquiets

Popularisée notamment par l'actrice Gwyneth Paltrow, la pratique du sauna vaginal est loin d'être sans danger. Dans un article publié la semaine dernière dans le «Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada», des gynécologues citent ainsi le cas d'une femme de 62 ans qui a subi de graves brûlures après y avoir eu recours. Et mettent en garde contre cette tendance.

Le sauna vaginal consiste à s'asseoir au-dessus d'une eau chaude dans laquelle sont mélangées des herbes, la vapeur émise étant censée purifier et soigner les parties intimes. Il aurait également d'autres vertus, comme de soulager les douleurs lors des règles et même stimuler la fertilité.

La femme victime de brûlures souffrait d'une descente d'organes, et s'était vue conseiller ce soin par un médecin traditionnel chinois. Elle pensait ainsi pouvoir éviter l'opération chirurgicale. A l'arrivée, elle a souffert de brûlures au deuxième degré, et a du attendre d'être guérie pour être opérée.

Un risque pour la santé

Les gynécologues, dans leur article, pointent ainsi les dangers du sauna vaginal et contestent son efficacité supposée. Ils rappelent ainsi que le vagin contient des bactéries qui servent à le protéger, et que le sauna vaginal peut remettre en cause l'équilibre naturel des bactéries et des niveaux de pH, ce qui peut provoquer des irritations, des infections, voir des brûlures.

Ils rappellent que le vagin n'a pas besoin de traitement particulier, et qu'il suffit d'utiliser des savons ordinaires non parfumés pour nettoyer la partie externe de la vulve.