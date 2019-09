Affaire Epstein : le prince Andrew affirme n'avoir ni «vu» ni «soupçonné» des abus sexuels

Le prince Andrew, mis en cause par la presse britannique pour ses liens avec Jeffrey Epstein, a affirmé samedi n'avoir jamais «vu» ou «soupçonné» d'abus sexuels de la part du financier américain poursuivi pour viols sur mineures et retrouvé mort en prison.

«À aucun moment pendant le temps limité que j'ai passé avec lui, je n'ai vu, été le témoin ou soupçonné aucun comportement du genre qui a par la suite conduit à son arrestation et à sa condamnation», affirme le duc d'York via un communiqué du palais de Buckingham.

This statement from Prince Andrew on his relationship with pedophile Jeffrey Epstein is a mess.





“I’m at a loss to understand or explain Mr Epstein’s lifestyle.”





Raping and trafficking girls is NOT a “lifestyle” for fuck sake. pic.twitter.com/GdU60JMiYl

