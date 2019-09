Un animal préhistorique ressemblant à Scrat de «L’Âge de glace» découvert en Argentine

Scrat, l’animal aux airs d’écureuil qui tente désespérément d'attraper un gland récalcitrant dans la série de films «L’Âge de glace» aurait-il réellement existé ? Une équipe de chercheurs a indiqué avoir découvert dans l’ouest de l’Argentine un animal de 25 centimètres de long lui ressemblant fortement.

Baptisé «Pseudotherium argentinus», ce spécimen a vécu durant la période du Trias, il y a 230 millions d'années. Il a été découvert en 2006 à Ischigualasto, dans la province de San Juan, par le paléontologue Ricardo Martinez, a annoncé l'université de La Matanza, à Buenos Aires. Ses travaux ont été publiés récemment par la revue scientifique Plos One

«Cette nouvelle espèce a un museau très long et aplati, peu profond, et ses canines sont aussi très longues et sont situées quasiment à la pointe du museau», explique Ricardo Martinez, qui ajoute que cela lui donne un aspect «très» semblable à celui de Scrat. L'équipe de paléontologues pense qu'il a dû s'alimenter d'insectes et d'animaux plus petits. Le crâne découvert a été analysé à l'université du Texas, aux côtés des chercheurs Rachel Wallace et Timothy Rowe.

L’Argentine compte de très nombreux fossiles issus de trois périodes : le Trias, le Jurassique et le Crétacé de l'ère Mésozoïque. Ils appartiennent à des animaux différents de ceux rencontrés dans l'hémisphère nord.