Un premier délit commis dans l’espace ? La Nasa enquête…

La Nasa enquête, entre autres, sur une possible usurpation d’identité de la part d’une astronaute de l'ISS sur son ex-épouse. Ce pourrait être alors le premier délit commis depuis l'espace.

En plus de cette accusation, l'astronaute Anne McClain est également soupçonnée d'avoir accédé de façon irrégulière aux dossiers financiers de son ancienne compagne. L’originalité de ces faits est qu’ils auraient été réalisés depuis la Station spatiale internationale (ISS), où elle se trouvait pour une mission de six mois, selon le New York Times.

L'ancienne conjointe d'Anne McClain, Summer Worden, a déposé plainte cette année auprès de la Commission fédérale du commerce (FTC), une agence indépendante, après avoir appris qu'Anne McClain avait accédé à leur compte bancaire conjoint sans sa permission. La famille de Summer Worden a également déposé plainte auprès de l'inspection général de la Nasa, selon le journal.

Pour l'avocat d'Anne McClain, sa cliente n'a rien fait de mal et a accédé aux comptes bancaires pendant qu'elle se trouvait à bord de l'ISS afin de surveiller le compte joint du couple, ce qu'elle faisait au cours de leur relation.

Les enquêteurs de l'agence spatiale américaine ont contacté les deux femmes, selon le New York Times. Summer Worden a indiqué que la FTC n'avait pas répondu concernant l'usurpation d'identité, mais un enquêteur spécialisé ainsi que l'inspection générale de la Nasa examinent l'accusation.