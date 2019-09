États-Unis : Une employée bipolaire sème la panique dans un aéroport

Lundi 2 septembre, une employée de l'aéroport de Newark, situé dans la banlieue ouest de New York, a lancé une fausse alerte et semé la panique parmi les passagers.

Tout commence quand l’agent repère deux hommes qu’elle juge suspects, selon un article de BuzzFeed News. Elle s’approche de Chunyi Luo, 20 ans, étudiant en Finance à l’Université de San Francisco, pour lui demander s’il a peur et s’il est nerveux. Le jeune homme répond qu’il est inquiet car son avion est en retard, puis met un peu de distance entre lui et cette femme qui se tient «trop près».

L’employée se tourne ensuite vers Han Han Xue, 29 ans. «Vous le connaissez ?», lui demande-t-elle, en parlant du premier. Les deux hommes ne se connaissent pas, mais l’agent est persuadée du contraire et se met à mitrailler l’homme de questions : «Pourquoi agissez-vous de manière suspecte ?», «Combien vous paient-ils ?», «Possédez-vous un visa Américain ?».

Pour Han Han Xue, qui est de nationalité canadienne, la situation ressemble à un «délit de faciès». Il décide donc de s’éloigner pour rejoindre la salle d’embarquement, mais la femme le suit et l’informe qu’elle a appelé la police.

L’employée, qui travaille pour la compagnie aérienne Alaska Airlines, se dirige alors vers la porte 30 du terminal pour parler aux agents d’escale. L’embarquement est immédiatement mis en pause. C’est à ce moment-là que la femme se met à crier «Évacuez ! Évacuez !» et déclenche l’alarme d’urgence, selon Han Han Xue. «Tout le monde s’est mis à courir. C’était la scène la plus insensée que je n’ai jamais vécue ou vue», confie-t-il à BuzzFeed News..

Insane situation here at Newark Airport. They just told us all to evacuate and whole terminal scattered. Bags left behind. I initially thought it was an active shooter. Maybe a bomb threat. Confusion and chaos pic.twitter.com/eEAJusrXK8

— David Lombardi (@LombardiHimself) September 3, 2019