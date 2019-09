VIDEO : A 130 km/h dans des montagnes russes, il rattrape au vol le téléphone d'un passager

C'est ce qui s'appelle avoir de bons réflexes. Alors qu’il dévalait à plus de 130 km/h les montagnes russes à Port Aventura, un célèbre parc d’attractions espagnol, un touriste néo-zélandais a réussi à rattraper en plein vol un téléphone portable perdu par un autre passager. Le tout, avec une seule main et à 80 mètres du sol.

Le propriétaire du mobile, qui se trouvait deux rangs derrière, l’a en effet lâché en voulant filmer l'incroyable descente.

«J'ai juste vu le téléphone me passer devant, j'ai tendu le bras et je l'ai attrapé», a confié Samuel Kempf au site d’informations néo-zélandais Stuff. «J'étais assis à côté de ma cousine, elle m'a dit qu'elle l'avait vu mais qu'elle avait trop peur de lâcher son siège et qu'elle allait le laisser filer», a-t-il ajouté.

Mais ce geste parfait n’est pas vraiment le fruit du hasard. En effet, le passager est un champion de Fistball, un sport collectif cousin du volley-ball. Sa présence en Europe, en août dernier, s'explique d'ailleurs par sa participation aux championnats du monde de la discipline, qui ont eu lieu à Winterthour, en Suisse.

A son retour sur la terre ferme, Samuel Kempf a rendu le téléphone à son propriétaire, qui, très heureux de la chute de cette histoire, l’a serré dans ses bras. «Il n'arrivait pas à y croire, il m'a enlacé», a-t-il raconté.

Pour le remercier d’avoir sauvé son Iphone X, promis à une mort certaine, il lui a offert la vidéo de son exploit, immortalisé par une caméra embraquée. Publiée sur la page Youtube du vacancier, la séquence a été visionnée plus de 4 millions de fois.