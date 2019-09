Etats-Unis : un gang de bikers vient soutenir une fillette qui les avait aidés

Des retrouvailles inattendues. Une trentaine de bikers originaires de Milwaukee ont récemment débarqué chez une petite fille de 8 ans, Bryanne, pour lui acheter de la limonade, alors qu'elle tenait un stand devant chez elle.

Une image étonnante qui ne doit rien au hasard. En effet, un an auparavant, Bryanne et sa mère Daryn assistent à un accident grave impliquant plusieurs motards évoluant ensemble. Infirmière, Daryn n'avait alors pas hésité à s'arrêter pour leur prodiguer les premiers soins, et avait sûrement permis d'en sauver plus d'un.

«Je suis restée avec eux et j'ai fait de mon mieux pour les maintenir éveillés et calmes», a-t-elle expliqué, reconnaissant que les cinq motards plus touchés présentaient des blessures très «graves». La jeune femme de 37 ans n'avait ensuite jamais cessé de leur demander des nouvelles de leur rétablissement.

Une amitié improbable entre un gang de motard et une famille américaine du Winconsin était ainsi née. C'est donc tout naturellement, lorsque Daryn a fait savoir sur Facebook que sa fille de 8 ans organise une vente de limonade un an plus tard, que le groupe de bikers au complet a décidé de venir saluer la famille.





«Ma fille ne pouvait pas y croire et était super excitée. Elle pense que ce sont les gens les plus gentils du monde», a ensuite raconté cette trentenaire, alors que la mère et la fille revoyaient les bikers pour la première fois depuis l'accident.

Un élan d'amitié qui a ému tout le pays, alors qu'une vidéo des retrouvailles postée sur les réseaux sociaux par la père de Daryn a prsque atteint les 800.000 vues. «Il y a du bon tout autour de nous», a-t-elle d'ailleurs assuré, soulignant que ce n'était «pas parce qu'une personne ne vous ressemble pas ou ne s'habille pas comme vous qu'elle n'a pas les mêmes valeurs fondamentales».