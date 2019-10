Vidéo : frappé par la foudre, il est sauvé par les employés d'un hôpital vétérinaire

Au moment où il promenait ses trois bergers allemands, un Américain a été frappé par la foudre, jeudi en fin d’après-midi dans le Texas (États-Unis).

Une tempête inattendue traversait la région au moment où Alexander Coreas sortait ses chiens dans un parc canin.

Dans la vidéo en provenance d’une caméra de surveillance, et partagée par l’hôpital vétérinaire Stuebner Airline, une lumière vive est apparu et l'homme s’est écroulé sur le sol de tout son long. Ses trois animaux de compagnie, effrayés, ont directement pris la fuite.

This is just incredible. Watch the moment this man in Texas was struck by lightning. Fortunately, his life was saved by the quick actions of bystanders. pic.twitter.com/UbNPV9bJ5h

— Nine.com.au (@Ninecomau) 6 octobre 2019