La vidéo d'un chat obèse forcé de faire de l'exercice devient virale

Publiée sur Instagram par une clinique vétérinaire de Washington, aux Etats-Unis, une vidéo devenue virale montre un chat en surpoids contraint de faire de l’exercice.

Pour aider Cinderblock à perdre ses kilos en trop, les vétérinaires lui ont prescrit quelques séances d’exercice qui visiblement, ne l’enchantent pas du tout. En particulier le tapis roulant aquatique, sur lequel le félin s’est contenté de s’assoir en ne bougeant qu’une seule patte.

Parmi les autres techniques utilisées, on peut souligner celle consistant à disséminer des croquettes dans la pièce pour forcer le chat sédentaire à marcher.

Après la publication de ces vidéos, les messages de soutien se sont alors multipliés sur Twitter, encourageant la clinique vétérinaire a donné des nouvelles de Cinderblock aux internautes. Comme en témoignent les images ci-dessous, l'animal a entre temps fait des efforts pour se rapprocher de son poids idéal.

A update on Cinderblock she finally walking pic.twitter.com/P6VsrKKd4L

— Oregon I.T. Not IT (@OregonProgress) October 26, 2019