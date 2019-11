Le Premier ministre libanais Saad Hariri a présenté sa démission

Le Premier ministre libanais Saad Hariri a présenté mardi la démission de son gouvernement, au 13e jour d'une contestation populaire inédite réclamant la chute du régime.

«Je me rends au Palais de Baabda pour présenter la démission du gouvernement au président de la République», a déclaré M. Hariri lors d'une brève allocution télévisée, accueillie par les vivats de la foule qui l'écoutait en direct sur les lieux de rassemblement.

Son intervention a été accueillie par les vivats de la foule qui l'écoutait en direct sur plusieurs lieux de rassemblement, avant que ne retentisse l'hymne national repris à pleins poumons par les manifestants. Des feux d'artifice ont été aussitôt tirés dans Beyrouth tandis que des voitures sillonnaient la ville tous klaxons hurlants en signe de victoire.

M. Hariri, 49 ans, a indiqué qu'il allait se rendre au palais présidentiel de Baabda pour présenter cette démission décidée «face à la volonté de nombreux Libanais qui sont descendus dans la rue pour réclamer le changement». Lors d'une très brève allocution télévisée, il a appelé «tous les Libanais à privilégier l'intérêt du Liban (...) à protéger la paix civile et à prévenir toute détérioration de la situation économique».

Après une révolte populaire inédite dans l'histoire du pays, les manifestants ont ainsi obtenu gain de cause sur une de leur principale revendication. Mais leur colère vise plus globalement l'ensemble de la classe politique jugée unanimement incompétente et corrompue.