Michigan : un «satellite Samsung» s'écrase dans le jardin d'un couple d'Américains

Ce couple du Michingan ne s'attendait pas à cela. Un «satellite» estampillé Samsung tombé du ciel a terminé sa course dans leur ranch autour de 8h45 du matin, ce samedi.

Nancy et son mari ont entendu le bruit du crash juste au moment où ils s'apprêtaient à sortir leurs chevaux.

A Samsung pseudo space satellite parachuted from the sky and fell to the ground on a farm in Merrill, Michigan in a PR stunt gone wrong. @WhitJohnson has the story. https://t.co/kyyvItgVNm pic.twitter.com/FCn97iXMkf

L'Américaine, sous le choc, a filmé l'objet en question avant de partager la vidéo de sa découverte sur Internet. «Dieu merci, les chevaux n'étaient pas sortis», a-t-elle lancé avec soulagement pendant l'enregistrement.

Une partie de l'engin s'est coincée dans un des arbres de sa propriété.

En réalité, il s'agit d'un équipement de Samsung baptisé «Space Selfie», un système intégrant un ballon à haute altitude et un smartphone Samsung Galaxy S10.

Le but ? Permettre à n'importe qui de se prendre en selfie dans l'espace.

La mannequin Cara Delevingne a prêté son visage pour la première expérimentation de «Space Selfie», lors de son lancement le 24 octobre dernier.

— Cara Delevingne (@Caradelevingne) 24 octobre 2019