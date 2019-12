Rose McGowan se dit victime d’un chantage à la sextape

Ancienne figure du mouvement #MeToo après ses accusations de viol contre Harvey Weinstein, puis critique de cette vague de dénonciations, l’actrice Rose McGowan a annoncé sur Twitter qu’un ancien proche la menaçait de dévoiler une sextape.

«Il est temps d’avoir une discussion adulte», introduit-elle. «Je trouve profondément désagréable de discuter de ma vie personnelle, mais parce que j’ai laissé la mauvaise personne me toucher, je suis dans une situation délicate. La voici. Une personne de mon passé (via un tiers) menace désormais de publier une sextape de moi et de dire que j’aime la drogue.»

Time for some adult talk. I find it deeply distasteful to discuss my personal life, but because I let the wrong person touch me, I’m in an icky situation. Here’s the situation. a person from my past is (via a 3rd party) now allegedly threatening to release a sex video of me and. — rose mcgowan (@rosemcgowan) December 19, 2019

L’actrice poursuit son explication dans plusieurs autres tweets, indiquant que c’est en effet la vérité (la drogue et l'existence d'une sextape) et qu’elle souhaite vivre sa vie d’adulte en faisant ce qu’elle veut quand elle le veut. «On me fait certainement plus c... que le reste du monde (par ses engagements contre la misogynie à Hollywood). Peut-être que c’est le prix à payer pour vivre une vie libre et entière».

Ayant déjà vécu le même cas de figure en 2017, avec la révélation de photos et vidéos d’elle nue, ainsi qu'une arrestation pour détention de drogue, Rose McGowan conclut son message en affirmant : «j’en ai marre de me faire martyriser par des imbéciles qui devraient se prosterner et me baiser les pieds».