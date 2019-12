Les 10 faits divers les plus insolites de 2019

Criminels maladroits, mariage douteux, animaux hors la loi… Cette année 2019 a été riche en faits divers plus ou moins drôles. Voici un petit florilège des histoires les plus insolites.

Elle affirme que sa fille adoptive de 6 ans serait en réalité une naine sociopathe de 22 ans

Une Américaine, qui avait adopté une petite fille de 6 ans en 2010, a raconté avoir été victime d’une invraisemblable escroquerie. En septembre, elle a accusé l’enfant d'être en réalité une sociopathe atteinte de nanisme. Après avoir fait changer officiellement son âge – elle serait née en 1989 et pas en 2003 –, la mère l'aurait abandonnée en 2013 avant de fuir. Pendant les trois années de leur cohabitation, la petite Natalia aurait multiplié les actes terrifiants. Depuis, elle a trouvé une nouvelle famille.

Un pigeon est verbalisé par la police

Pris en flagrant délit de... vitesse, un pigeon a été flashé à 45 km/h dans une ville de l'ouest de l'Allemagne, où la vitesse est limitée à 30 km/h. Loin de plaisanter avec une telle infraction, la police de la ville Bolchot (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) – où l'oiseau a été repéré par un radar routier – est alors partie à la recherche du contrevenant, publiant même sa photo sur la page Facebook de la ville. Pas question de laisser passer ça, la police a fait savoir que l'infraction était bien «punissable», y compris après la «déduction» de la tolérance comprise entre 3 et 12 km/h en moyenne.

un braqueur a le droit à un dernier mot au tribunal, il parle pendant 20 heures d'affilée

Sans doute l'un des plus longs monologues de l'histoire. Jugé entre autres pour trois braquages de banques la semaine dernière, un Allemand de 71 ans, qui avait droit à «un dernier mot» avant l'annonce du verdict, en a bien profité puisqu'il a discouru pendant vingt heures d'affilée au tribunal d'Hambourg. Michael Jauernik a testé la patience des juges en racontant des anecdotes sur sa longue carrière criminelle. Il a finalement été condamné à douze ans et demi de prison pour trois vols réalisés entre 2011 et 2019, durant lesquels il a dérobé environ 25.000 euros.

un trafiquant de drogue s'est déguisé en sa fille pour s'évader de prison

Un trafiquant de drogue brésilien avait pris l’apparence de sa fille de 19 ans pour tenter de s’évader de sa prison de Gericino, près de Rio de Janeiro. Du mascara, au masque en silicone, en passant par le t-shirt rose de Mickey Mouse, le soutien-gorge et la perruque, il avait tout prévu, à un détail près. Trop nerveux au moment de passer à l'acte, le détenu de 42 ans avait aussitôt éveillé les soupçons des gardiens, qui l’avaient immédiatement attrapé. Il a été retrouvé peu de temps après mort dans sa cellule. L'homme se serait pendu avec un drap alors qu'il se trouvait à l'isolement.

Pour éviter la triche, une université indienne met des cartons sur la tête des étudiants

La technique est aussi étrange qu'imparable. En Inde, des étudiants qui passaient un examen universitaire écrit ont été «invités» à porter des boîtes en carton sur la tête, ouvertes sur le devant, pour les empêcher de ticher en copiant sur leurs voisins. L'un des administrateurs a expliqué s'être «inspiré» d'un professeur mexicain qui, en septembre dernier, avait fait parler de lui en utilisant ce stratagème un brin douteux.

A 24 ans, il se marie avec sa cousine de 81 ans pour échapper au service militaire

En Ukraine, un jeune homme de 24 ans se serait marié avec sa cousine de 81 ans afin d’échapper au service militaire, obligatoire dans le pays. Difficile donc d’y échapper, à moins de remplir l'une des conditions pour être exempté, comme le fait d'avoir un conjoint souffrant d’un handicap. Et c'est justement le cas de sa femme, Zinaida Illarionovna, qui a quand même 57 ans de plus que lui. Si les enquêteurs ont soupçonné Alexander Kondratyuk d’avoir épousé sa cousine uniquement par intérêt, le principal intéressé a démenti, en affirmant que cet amour est sincère.

un homme arrêté complètement nu sur son scooter En pleine canicule

La police allemande a interpellé en juin un motocycliste dans le land de Brandebourg, près de Berlin, non pas parce qu’il ne portait pas de casque, mais bien parce qu’il ne portait que cela. Le motocycliste, complétement nu sur son scooter, s’est contenté de répondre aux agents : «Ben, il fait chaud, non ?». Un contrôle routier pour le moins cocasse que les forces de l’ordre avaient publié sur leur compte Twitter.

Un perroquet placé en prison

Aux Pays-Bas, un petit perroquet a été mis en cellule pendant quelques heures ce jeudi avec du pain sec et de l'eau, après avoir été témoin d'un vol à l'étalage. L'oiseau, un inséparable, se trouvait sur l'épaule de son propriétaire lorsque celui-ci a été arrêté par la police d'Utrecht, qui a aussitôt publié sur son compte Instagram une photo du petit témoin en cellule. Fort heureusement pour le petit oiseau, son propriétaire a été libéré le jour même et est reparti avec son compagnon sur l'épaule.

Une plage de Californie envahie par des milliers de poissons pénis

Conséquence inattendue des tempêtes ayant balayé le nord de la Californie, une plage située à 80km au nord de San Francisco a été envahie mi-décembre par des milliers de poissons pénis. Les vents ont provoqué une forte houle responsable du soulèvement du sable, où évoluent habituellement ces impressionnants vers marins, consommés en Chine, au Japon et en Corée du Sud.

La police canadienne s’excuse pour une conférence de presse diffusée avec un filtre chat

La police canadienne a diffusé une conférence de presse sur Facebook live pour dévoiler les détails d’un double homicide survenu le 15 juillet avec...le filtre chat activé. La gendarmerie royale du Canada a par la suite présenté ses excuses sur Twitter en mentionnant un «réglage automatique». Selon la sergente Janelle Shoihet, l’erreur provenait de «difficultés techniques».