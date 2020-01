Tensions entre Washington et Téhéran : quand les internautes évoquent «la troisième guerre mondiale»

La mort de Qassem Soleimani dans un raid américain a provoquée une vive montée de tensions, au point que certains internautes s'inquiètent d'une «troisième guerre mondiale». Plusieurs milliers de tweets sur le sujet ont été publiés, certains tentant, malgré tout, de s'amuser de la situation.

La première réaction de certains en se levant est justement d'aller sur les réseaux sociaux. Et la surprise de voir en tendance des mots comme «Troisième guerre mondiale», «Irak», «Trump» a été grande.

Beaucoup d'internautes, qui n'ont pas fait de service militaire «s'inquiètent» d'être mobilisés pour participer au conflit. Plusieurs partagent donc leurs subterfuges afin d'éviter d'être sélectionné : un extrait d'Eric Judor dans la série H, qui fait semblant d'être sourd, ou une vidéo d'Edinson Cavani ratant plusieurs occasions de buts avec pour légende «nous ne sélectionnerons que les meilleurs tireurs pour la World War 3».

Une Américaine, elle, décide purement et simplement de bloquer le compte Twitter de l'armée. «Ils ne peuvent pas me sélectionner pour la Troisième guerre mondiale s'ils ne me voient pas», écrit-elle. Malin.

Cant draft me for world war 3 if they cant see me pic.twitter.com/FnTwNx0821

— maj (@Ioeky) January 3, 2020