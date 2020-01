Sacré meilleur acteur aux Golden Globes 2020, Joaquin Phoenix voit son discours censuré

Joaquin Phoenix a été sacré dimanche 5 janvier meilleur acteur dans un film dramatique lors de la cérémonie des Golden Globes 2020 pour le rôle principal dans le film «Joker» de Todd Phillips. En récupérant son prix, l'acteur américain a prononcé un discours engagé, mais censuré.

Récompensé pour la seconde fois aux Golden Globes - qui font office de baromètre avant les Oscars -, Joaquin Phoenix, 45 ans, a été préféré à celui qui apparaissait comme favori, l'acteur Adam Driver, pour son rôle de père divorcé dans «Marriage Story».

Le discours de Joaquin Phoenix s'est centré sur le climat et la cause animale, mais a été amputé à plusieurs endroits par des silences ou des bips, en raison des jurons qu'il a prononcés.

Des «Fuck» essentiellement (équivalent de «putain», en français, ndlr) lancés dès le début de sa prise de parole, lorsqu'il a notamment déclaré : «il n'y a pas de [putain] de meilleur acteur».

Un discours à trous, donc, pour des phrases retransmises en pointillés rendant difficile la compréhension de l'ensemble du message, comme l'ont déploré plusieurs téléspectateurs sur les réseaux sociaux, et ce alors que l'interprète du «Joker» en a aussi profité pour critiquer «l'hypocrisie» d'Hollywood dans son combat pour l'environnement.

"We all know there's no f—ing competition between us." #Joker star Joaquin Phoenix shouts out to his fellow nominees while accepting his award for best actor in a drama at the #GoldenGlobes https://t.co/D5vyLW1nz2 pic.twitter.com/PJBuRsuO8W

— The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2020