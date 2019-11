Joker devient le film interdit aux moins de 17 ans le plus lucratif de l’histoire

Réalisé par Todd Phillips, Joker, le film sur la genèse du meilleur ennemi de Batman, connaît un énorme succès dans les salles et fait tomber des records.

Dans la catégorie des films interdits aux moins de 17 ans (Les fameux R-Rated aux Etats-Unis), le long-métrage de Todd Phillips a effacé des tablettes Deadpool (785 millions de dollars), en générant 788 millions de dollars de recettes dans le monde.

Dès son week-end de lancement, les recettes de Joker avaient atteint 96,2 millions de dollars. Sur sa lancée, le film avait enregistré le meilleur démarrage de l'histoire pour un mois d’octobre dans 21 pays.

Bon perdant, Ryan Reynolds, qui interprète Deadpool, a rendu hommage à Joker dans une publication sur Twitter.

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to... pic.twitter.com/OTy2BqIP4f

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 25, 2019