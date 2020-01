Australie : après les incendies, l'arrivée du cyclone Blake est-elle une bonne nouvelle ?

Les pompiers redoublaient d'efforts mardi pour reprendre le contrôle de gigantesques feux de forêt en Australie. Pourtant, l'arrivée du cyclone Blake suscite l'espoir.

En effet, un grand nombre de feux sont trop importants pour être éteints par les pompiers. Et seules de très importantes précipitations permettront d'en venir à bout. Shane Fitzsimmons, chef des pompiers dans les zones rurales de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, devenu le visage de la lutte contre les incendies en raison de ses multiples interventions dans les médias, s'est surpris à saluer l'arrivée du cyclone Blake dans le nord-ouest du pays, en espérant y voir la promesse d'une fin prochaine de la saison des feux.

«C'est bien de voir qu'un cyclone est en train de se former. Je ne devrais pas dire cela et j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts», a-t-il expliqué. «Avec un peu de chance, c'est le signe du début de l'activité liée à la mousson qui viendra chasser la masse d'air chaud qui influence tellement la météo.»

2 millions de dollars australiens d'aide aux victimes

Premier cyclone de la saison, Blake balayait mardi la ville de Broome (nord-ouest) avec d'intenses précipitations et des vents soufflant en rafales à 102 km/h. Broome se trouve à plus de 3.000 km à vol d'oiseau de Sydney, et le cyclone n'aura aucun impact direct sur les incendies dans le sud-est. Mais cette première tempête de la saison dans le nord-ouest peut être annonciatrice de la fin des conditions chaudes et sèches qui ont favorisé ces feux.

Des dizaines de feux échappent toujours à tout contrôle dans l'est de l'immense île-continent. Et les autorités redoutent la jonction de deux incendies faisant rage dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria, qui pourraient donner lieu à un brasier monumental.

Vingt-cinq personnes ont péri depuis le début de cette crise en septembre. Plus de 1.800 maisons ont été réduites en cendres, de même qu'environ 80.000 km2, soit une superficie équivalente à l'île d'Irlande.

Critiqué pour la lenteur de sa réponse depuis le début de cette crise, mais aussi pour son piètre bilan en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre conservateur Scott Morrison s'est engagé à reverser sur deux ans deux milliards de dollars australiens (1,2 milliard d'euros) de rentrées fiscales dans un fond national d'aide aux victimes des incendies.