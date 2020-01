Australie : une famille survit six jours dans un cinéma pour fuir les incendies

L'histoire de Meaghan Wegg est folle et à la mesure de la tragédie que traverse l'Australie. En raison des incendies qui ravagent actuellement le pays, cette mère de deux enfants et son mari ont dû se réfugier dans un cinéma pour échapper aux flammes. Ils n'ont pu en ressortir qu'au bout de six jours et dans des conditions déplorables.

«Nous nous sommes retrouvés ici pour notre survie mais ça ressemblait fort à un piège mortel», a raconté cette Canadienne de 34 ans à la chaîne d'information américaine CNN.

Mariée à Tim, un Australien âgé de 32 ans, le couple et ses deux enfants de 3 et 5 enfants s'est retrouvé dans ce cinéma de Mallacoota, une petite ville située à 526 km au sud de Sydney, pour fuir les gigantesques feux de forêt alentours.

A l'intérieur de la salle de spectacles : près de 500 personnes confinées, dans l'attente d'une évacuation qui n'arrivera que six jours plus tard, le dimanche 5 janvier.

«La Reine des neiges» et «Happy feet», passés en boucle pour calmer les enfants

De quoi oublier, enfin, la cendre tombant des conduites d'aération du cinéma ou encore les multiples séances de «La Reine des neiges» ou de «Happy feet», enchaînées les unes à la suite des autres, dans l'espoir de calmer l'angoisse des enfants.

“Frozen” and “Happy Feet” were playing to keep the kids calm. Meanwhile, at least one mother worried they were stuck in a “death trap.” https://t.co/j1iGa6yvRs — CNN International (@cnni) January 6, 2020

Mais de l'aveu même de Meaghan, il faudra quand même du temps pour que la petite famille, venue de Montréal pour les vacances, se remette vraiment d'une telle expérience à ce point traumatisante.

Elle raconte à CNN que son histoire commence le 31 décembre dernier. Un jour de réveillon devenu cauchemar et dont sa famille se souviendra à tout jamais.

Une évacuation des plus épiques

«Ce jour-là, lorsque nous nous sommes réveillés, il faisait déjà 40 degrés Celsius, nous avons donc décidé d'emmener les enfants à la plage pour jouer à l'eau», a raconté Meaghan à CNN.

Elle poursuit : «Nous nous sommes éclatés et sommes restés plus longtemps que d'habitude pour rester au frais dans l'eau, mais une fois à la maison, nous avons reçu un appel de 10 minutes pour nous dire de sortir et qu'il en allait de notre propre survie.»

Et c'est ainsi que Meaghan, son mari et leurs enfants ont dû faire précipitamment leurs valises et partir, comme les 4.000 autres personnes de la région sommées ce jour-là de faire de même, et donc de quitter leur foyer.

La famille Wegg s'est d'abord rendue sur une plage puis une autre, où ils ont installé une tente et un matelas dans l'attente d'être secourus.

Un Nouvel an dans le feu et la cendre

Toujours selon le témoignage de Meaghan, ce premier soir, à 1 heure du matin, le ciel était brillant et orange, et l'intensité du feu des plus fortes, preuve qu'il fonçait droit sur eux.

Après avoir affronté une tempête faite de sable et de cendres, dans laquelle ils ont été contraints d'abandonner plusieurs de leurs effets personnels, la famille trouvera à nouveau refuge sur un parking, puis un camping, avant d'être transférée dans le cinéma.

«Ce n'est qu'une fois à l'intérieur, en faisant nos grâces, que pour la première fois, cette nuit-là, nous avons réalisé que c'était la Nouvelle année», dira encore Meaghan.

Le quitter relève du film d'aventure puisque, pour ce faire la famille aura dû traverser plusieurs feux de brousse pour se rendre à l'aéroport le plus proche.

Après trois tentatives infructueuses, entrecoupées, d'un dernier passage au cinéma pour des raisons de sécurité, la famille réussira enfin à quitter la zone en hélicoptère pour être définitivement mise à l'abri.

«Nous étions sous le choc, mais enfin soulagés», conclut Meaghan.