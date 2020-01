Australie, Amazonie... les «méga-feux» se multiplient

Australie, Amazonie, Afrique centrale... Les «méga-feux» se sont multipliés en 2019, au point d'attirer l'attention du monde entier sur des situations dramatiques, et souvent meurtrières. Si l'Australie est au centre des inquiétudes en ce début d'année 2020, le pays n'est pas le seul à affronter des vagues d'incendies.

Grâce à des images satellites diffusées par la Nasa, il est possible d'observer une carte du monde actualisée chaque jour avec les différents feux, calculée grâce à l'analyse de températures anormalement élevées. Les départs d'incendie y sont tous répertoriés par des points rouges, qu'ils soient criminels ou naturels.

En observant les données sur la première semaine de janvier, il est bien entendu possible de voir que l'Australie est grandement touchée, mais qu'elle n'est pas seule. Une large bande traverse ainsi l'Afrique centrale d'Est en Ouest, l'Amazonie est toujours colorée de rouge, tout comme le nord de l'Amérique du Sud, Madagascar, le Cambodge, ou encore la Thaïlande.

La carte des départs de feu fournie par la Nasa (©Fire Information for Resource Management System)

Cette carte ne permet cependant pas de calculer à quel point ces incendies sont destructeurs. Cependant, de plus en plus passent de simples feux de forêt ou de brousse à ces «méga-feux» recensés à plusieurs reprises en 2019. Les causes de ces incendies à répétition sont multiples. Les fortes chaleurs sont bien entendu un facteur important. 2019 étant l'une des années les plus chaudes depuis 1850, les conditions sont propices aux feux. En Australie, la présence de vents secs entraîne également une intensification des flammes.

Mais le type d'arbres plantés est également particulièrement important. Dans certaines régions régulièrement touchées par les feux, comme en Australie ou au Portugal, des gigantesques cultures d'eucalyptus, bois très inflammable, ont été lancées pour répondre à la demande de l'industrie du papier, de la pâte à papier . Résultat, un départ de feu anodin peut avoir des conséquences dramatiques.

D'ailleurs, selon Copernicius, un système européen de surveillance de l'atmosphère, le nombre de feux de forêt n'est pas supérieur aux autres années, c'est l'impact qui évolue. Selon plusieurs observateurs spécialistes du climat ou des forêts, sans réelles mesures de prévention, les méga-feux pourraient donc bien continuer de se multiplier dans le futur.