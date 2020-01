Incendies en Australie : Elle lève 700.000 dollars sur Instagram et Twitter avec des photos de nu

Son pseudo : «la philanthrope nue». Kaylen Ward, 20 ans, a permis de récolter pas moins de 700.000 dollars (626.000 euros) en faveur de la lutte contre les incendies en Australie, en proposant des photos d'elle nue à quiconque lui enverrait un reçu prouvant qu'il a donné au moins 10 dollars à l'une des ONG qu'elle avait préselectionné.

C'est alors qu'elle se trouvait en vacances aux Caraïbes que cette Californienne a découvert l'étendue de la catastrophe à l'oeuvre en Australie, en lisant la presse. Et cela l'a particulièrement touchée, ayant elle-même été confrontée aux incendies en Californie en 2018.

«J'ai donné moi-même 1.000 dollars», a-t-elle déclaré au Guardian australien. «J'avais un certain nombre de followers, peut-être 30.000 à l'époque (elle en compte désormais plus de 300.000 rien que sur Twitter, ndlr), et j'ai pensé que nombre d'entre eux seraient prêts à s'engager et à donner en faveur de la lutte contre les incendies.»

C'est ainsi que le 3 janvier dernier Kaylen Ward a publié une photo d'elle nue sur Twitter et Instagram, accompagnée d'une liste d'associations à qui ses followers pouvaient donner.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.



Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020