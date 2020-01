Les Etats-Unis et l'Iran veulent-ils vraiment la guerre ?

L'escalade semble inexorable. Après la mort du général Qassem Soleimani à Bagdad le 3 janvier dans une frappe américaine, les menaces, déclarations et rassemblements patriotiques se sont multipliés au Moyen-Orient et aux Etats-Unis. Dernière étape en date : le lancement de 22 missiles iraniens en direction d'une base américaine dans la nuit du 7 au 8 janvier.

Si le bilan humain et matériel n'est pas encore connu, il apparaît clair que l'Iran souhaitait marquer le coup et ne pas montrer de signe de faiblesse après la mort du stratège en diplomatie du régime islamique. L'ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution, a d'ailleurs souligné ce qui lui semble être un succès et une «gifle en pleine face» des Etats-Unis.

Donald Trump, de son côté, doit faire une déclaration à la mi-journée (qui correspond au matin à Washington). Il est probable qu'une première estimation des dégâts soit alors révélée. Mais plus que des chiffres, c'est l'état d'esprit du président américain qui sera scruté. Car en Iran, le chef de la diplomatie a estimé les représailles comme «terminées». Si la Maison Blanche décide d'organiser une riposte aux tirs de missiles, les tensions continueront de s'étendre dans la région, quand une réponse plus apaisée pourrait mettre un point temporaire au dossier.

Vers une reprise du dialogue ?

«Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, mais nous nous défendrons», a ainsi déclaré Mohammad Javad Zarif. Depuis les frappes, les rumeurs et le tweet de Donald Trump assurant que «tout va bien» font pencher la balance pour des dégâts matériels qui n'ont pas causé de morts. «Avec ces attaques, Téhéran a montré sa capacité et sa détermination à répondre aux attaques américaines, sauvant ainsi la face, tout en choisissant soigneusement ses cibles pour éviter de faire des victimes et ainsi provoquer une réaction de Trump», analyse Annalisa Perteghella, spécialiste de l'Iran à l'Institut d'analyse géopolitique italien Ispi.

Une éventualité qui pourrait convenir à Donald Trump. Le président américain veut jouer sur son image de négociateur, et a d'ailleurs tweeté ces derniers jours que «l'Iran n'a jamais gagné une guerre, mais n'a jamais perdu une négociation». Cela pourrait être, à sa manière, une manière d'appeler à de nouvelles négociations avec les Perses.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Seulement, si la fin des attaques militaires est envisageable, un rapprochement entre les deux pays l'est beaucoup moins. L'Iran refuse de discuter tant que les sanctions économiques ne sont pas levées, chose que Donald Trump ne semble pas prêt à accepter. C'est d'ailleurs pour cela qu'en parallèle des déclarations du chef de la diplomatie, l'ayatollah Khamenei a repris ses postures pré-assassinat de Soleimani, assurant qu'il fallait mettre fin à la «présence corrompue des Etats-Unis dans la région». Les prochaines heures seront donc déterminantes pour la direction que prendra le conflit.