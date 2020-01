Brexit : les députés britanniques donnent le feu vert pour quitter l’Union européenne

Les députés britanniques ont donné jeudi, lors d'un vote historique après trois ans et demi de crise, leur approbation finale au texte qui permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier.

La Chambre des communes, largement dominée par les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson, a adopté le texte à 330 voix pour (231 contre). Désormais, le texte doit recevoir l’approbation des Lords (ce qui devrait être le cas, selon toute vraisemblance), puis l’assentiment de la reine, pour devenir force de loi. Ce sera alors au tour du Parlement européen de le ratifier, le 29 janvier (ce qui, là encore, ne devrait pas poser de problème).

Puis, le 31 janvier, trois ans et demi après le référendum qui l’avait vu s’imposer à 52%, le Brexit sera enfin entériné. Une période de transition s’enclenchera alors, avec des relations inchangées entre le Royaume-Uni et l’Union européenne jusqu'au 1er juillet, qui leur permettra de négocier de nouveaux accords à propos du commerce et de la sécurité.

Les Britanniques ont la possibilité de prolonger cette période d’un ou deux ans, à condition d’en informer les Européens avant cette date. S’ils ne le font pas, le Brexit sera véritablement effectif le 31 décembre 2020.