Pénurie de cannabis dans l'Illinois quelques jours après sa légalisation

Suite à une trop forte demande, de nombreux vendeurs officiels de cannabis de l'Illinois (Etats-Unis) font face à des pénuries.

A Chicago, au lendemain du réveillon, ils étaient des centaines à se presser devant l'un des dix dispensaires autorisés à vendre du cannabis aux personnes âgées de plus de 21 ans. Des queues de plus de 12 heures ont même été enregistrées à certains endroits. Les clients étaient également nombreux dans les vingt-sept autres établissements de l'Etat.

Sans surprise, cette forte demande a provoqué des pénuries dans l'Illinois, devenu le 11e Etat américain à légaliser la consommation récréative de cannabis. Certains ont dû fermer leurs portes temporairement, tandis que d'autres ont réservé la vente à l'usage thérapeutique.

«On s'attendait à des pénuries puisqu'elles ont eu lieu dans tous les autres Etats qui ont légalisé le cannabis», a indiqué à l'AFP Paul Isaac, porte-parole du département de la régulation financière et professionnelle de l'Illinois.

11 millions de dollars de recettes

Le jour de la légalisation du cannabis, les dispensaires ont enregistré 77.000 transactions et plus de 3.1 millions de dollars de recettes, selon les autorités. En une semaine, elles ont atteint près de 11 millions de dollars, soit plus du double de la somme engrangée en une semaine par les commerçants en 2014 au Colorado, premier Etat américain à avoir autorisé la consommation.

D'après le média spécialisé Marijuana Business Daily, la vente de cannabis recréatif dans cet Etat pourrait même générer 2.5 milliards de dollars par an.

A partir de la mi-2020, l'Etat prévoit d'attribuer des licences d'exploitation à des dizaines de commerçants, cultivateurs et fournisseurs.