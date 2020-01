Une femme se fait passer pour un ado et agresse sexuellement sept jeunes filles

Gemma Watts, une anglaise de 21 ans, se déguisait en adolescent de 16 ans afin de rencontrer des jeunes filles et d'abuser d'elles. Elle a été condamnée à huit ans de prison.

A en croire The Independent, Gemma Watts s'était créé un véritable personnage : Jake Waton. Elle s'attachait les cheveux et portait un survêtement, un sweat et une casquette de baseball pour être convaincante.

Gemma Watts utilisait les réseaux sociaux, en particulier Snapchat et Instagram, pour attirer des adolescentes âgées de 14 à 16 ans. Elle postait des vidéos de skateboard, utilisait un langage de jeune et complimentait des jeunes filles, les appelant «bébé» ou leur donnant des surnoms d'animaux.

Elle leur envoyait ensuite des messages et des photos intimes. Elle rencontrait également parfois ses victimes qui pensaient avoir un rendez-vous un jeune homme de leur âge.

Pédatrice

Les investigations ont identifié au total sept victimes, dont certaines n'ont pas souhaité faire de déclaration. Mais selon l'inspectrice Constable Philippa Kenwright de la Metropolitan Police, elles pourraient être bien plus nombreuses, jusqu'à 50.

La juge Susan Evans décrit le comportement de Gemma Watts comme proche de celui d'un prédateur, profitant de la vulnérabilité de ses victimes. Plusieurs de celles-ci ont exprimé avoir été profondément choquées et avoir des difficultés à faire de nouveau confiance à quelqu'un. L'une d'entre elles a confié avoir changé de collège, craignant que Gemma Watts ne la traque.

De son côté, la jeune femme de 21 ans a déclaré qu'elle voyait cela comme un jeu. Inculpée en septembre, Gemma Watts a finalement plaidé coupable de sept accusations d'agression sexuelle et de prédation sexuelle contre des adolescentes âgées de 14 et 15 ans.